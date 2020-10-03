Sorgun'da "Kentsel Tasarım Projesi" çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sorgun'da "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında, dere yatakları ve çevresinde ıslah ve düzenleme çalışması sürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçe merkezinden geçen Eğriöz deresinde başlatılan ıslah çalışmalarının tamamlandığını, Delibaş deresindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların kış mevsimi gelmeden tamamlanacağını belirten Ekinci, "Eğriöz deresinin Kaplıcalar mevkisi tarafında ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton serimi ve su değişmeni yapımı aşamasına geçeceğiz. Bu bölgede, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemeler yapılacak. Seyir terasları, kaplıcalar mevkisini merkeze bağlayacak bir tren, model su değirmenleri, bisiklet yolu ve çocuklar için paten pisti olacak.

Beklediğimize değecek bu projeyi Sorgun'a kazandırmak için çok heyecanlıyız." dedi.