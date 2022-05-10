Sorgun'da kitap fuarı açılıyor - Son Dakika
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Sorgun'da kitap fuarı açılıyor

10.05.2022 16:43
Sorgun'da kitap fuarı açılıyor

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı 13 Mayıs Cuma günü açılacak.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı 13 Mayıs Cuma günü açılacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 13-22 Mayıs tarihleri arasında Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda açılacak 1. Kitap Fuarı'nın, kültürel açıdan kente önemli kazanım sağlayacağını söyledi.

Kitap fuarına herkesi beklediğini ifade eden Ekinci, "Şakir Efendi Meydanı'nda fuar alanımız hazırlandı. Fuarımızda yüzlerce kitap olacak, onlarca yazar ve yayınevini konuk edeceğiz. Sorgun'un hem tanıtımını yapmak hem de kitapseverleri sevdiği şair ve yazarlarla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sorgun Belediyesi 1. Kitap Fuarı ile yine bir ilke imza atıyoruz." dedi.

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Sorgun Belediyesi, Mayıs, Kitap, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da kitap fuarı açılıyor - Son Dakika


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