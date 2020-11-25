Sorgun'da köy yollarında asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika

Sorgun ilçesine bağlı köy yollarında bitümlü sıcak karışım (BSK) ve asfalt satıh kaplama çalışmaları tamamlandı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, Ağcın-Taşpınar- İsafakılı köyleri başta olmak üzere Belencumafakılı, Tuzlacık, Çaferli, Tiftik, Osmaniye, Muğallı, Çakırhacılı, Kayakışla-Küçükeynelli yolu olmak üzere 36 kilometre yol yapılarak trafiğe açıldığını söyledi.

Kayhan, birinci kat yapılması planlanan Belencumafakılı-Bogazcumafakılı arası ve Karabalı köy yolları olmak üzere 5,5 kilometre yolun yapıldığını aktararak, "İlçenin trafik açısından en yoğun yolu konumunda olan ve Sorgun ilçesini Atatürk yoluna bağlayan Şahmuratlı-Alcı yol güzergahındaki 4 kilometrelik bitümlü sıcak karışım karayolları standartlarında yapılarak trafiğe açıldı. Bunun tamamlanmasıyla Sorgun'dan Çakırhacılı köyüne kadar olan gurup yolu da karayolları standartlarında alt yapılarıyla birlikte tamamlanıp trafiğe açılmış oldu." diye konuştu.