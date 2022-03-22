Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek

22.03.2022 15:50
Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek

Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Mahalleler Arası 19 Mayıs Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Mahalleler Arası 19 Mayıs Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile yaptıkları görüşmede, eski mahalle maçlarını tekrar yaşatmak, gençleri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak amacıyla futbol turnuvası düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Tunçer, turnuva başvurularının mahalle muhtarlıklarına yapılacağını belirterek, "Maçlar 11'er oyuncu ile stadyumda oynanacak. Turnuvamıza 2003-2008 arası doğumlular katılabilecek. Turnuva statüsü katılacak takım sayısına göre belirlenecek. Takım sayısı yeterli olursa maçlar iki grup, olmazsa eleme usulü oynanacak. 9 Mayıs'ta başlayacak turnuvamız, 19 Mayıs'ta final karşılaşmasıyla sona erecek." dedi.

YORUMLAR
500
Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüler bilgilendirildi Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüler bilgilendirildi TOKİ, 15 yılda İslahiye'ye önemli yatırımlar gerçekleştirdi TOKİ, 15 yılda İslahiye'ye önemli yatırımlar gerçekleştirdi

19 Mayıs, Hisarcık, Futbol, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:56:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement