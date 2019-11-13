Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
Son Dakika Güncel Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - Son Dakika

Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

6 saat önce

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.

Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi. Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen panele Sorgun İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Müftüsü Salih Sezik, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Parti Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Sorgun Belediye Kültür Merkezinden düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Mevlid-i Nebi Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ana başlığını Hz. Peygamber ve Aile bağı olarak belirlediğini söyledi.


Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in yaptığı panelde katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Panel sonrası Sorgun Müftülüğü katılımcılara kitap dağıttı. - YOZGAT

Şahin Güven, Kayseri, Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cesedi görmek için demirlere tırmandılar
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:10:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]