Sorgun'da öğrenciler 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Sorgun'da öğrenciler 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

18.05.2022 17:11
Sorgun'da öğrenciler 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde ilk ve ortaokul öğrencileri fidan dikti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde ilk ve ortaokul öğrencileri fidan dikti.

Şehit Mehmet Ünal İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Keser Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, fidanların belediye tarafından temin edildiğini söyledi.

Törene katılan öğrencilere teşekkür eden Ünlü, "Beldemizde ağaçlandırma çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Faraşlı Mahallesinde de boş alanlara ve yol kenarlarına fidan dikeceğiz. Bugün 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'da öğrenciler 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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