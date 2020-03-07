Sorgun'da öğrenciler bayrak koreografisi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun'da öğrenciler bayrak koreografisi yaptı - Son Dakika

Sorgun'da öğrenciler bayrak koreografisi yaptı

14 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, şehitlere saygı ve Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye haritası ve Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, şehitlere saygı ve Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye haritası ve Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yusuf Çetintaş, Türkiye'nin Suriye'de büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Okul olarak şehitlere saygı ve Mehmetçiğe destek amacıyla öğrencilerle birlikte Türkiye haritası ve Türk bayrağı koreografisi yaptıklarını ifade eden Çetintaş, "Öğrencilerimize, vatan ve bayrak sevisini aşılamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Etkinlikte görev alan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çetintaş, daha önce de bin öğrenci ile Şehitlere Saygı, Mehmetçiğe Destek yürüyüşü düzenlediklerini anımsattı.

Sorgun'da öğrenciler bayrak koreografisi yaptı

Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:09 Kaynak: AA
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