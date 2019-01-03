Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Öğrenciler Şehitleri Unutmadı

Sorgun'da Öğrenciler Şehitleri Unutmadı

25 dakika önce

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri, "Değerlerimiz özümüzdür" projesi kapsamında şehitler için Kuran'ı kerim okudu, şehit kabir ve ailelerini ziyaret etti.

Sorgun'da Öğrenciler Şehitleri Unutmadı, System.String[]
Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri, "Değerlerimiz özümüzdür" projesi kapsamında şehitler için Kuran'ı kerim okudu, şehit kabir ve ailelerini ziyaret etti.

Okulun müdürü Tahsin Akdeniz, proje kapsamında okulun din kültürü öğretmenleri Ümit Gümüş ve Edip Şahin'in önderliğinde hatim indirildiğini ifade ederek, "Hatimlerin tamamlanmasının ardından Sorgun Belediyesinin bizlere tahsis etmiş olduğu araçla, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Şehit Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın Aşağı Cumafakılı köyündeki mezarını ziyaret ettik. Ziyarete 15 öğrencimiz de katıldı." dedi.

Sonrasında da aynı köyde bulunan şehit ailesini evinde ziyaret ettiklerini aktaran Akdeniz, orada da hatim duasını okuduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Sorgun, Güncel
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