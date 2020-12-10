Sorgun'da öğretmenlerden eğitime destek - Son Dakika

Sorgun'da bir öğretmen, açtığı sergiden elde ettiği geliri okuluna bağışlarken, bir öğretmen de uzaktan eğitimde sorun yaşayan öğrencisine tablet ve kitap hediye etti.

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Seda Şafak Özbek, açtığı resim sergisinden elde ettiği geliri okuluna bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Seda Şafak Özbek'in bu davranışını takdirle karşıladığını belirterek, özverili çalışmasından, emek ve gayretlerinden dolayı tebrik etti.

Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Tahsin Akdeniz de "Öğretmenimiz Seda Şafak Özbek, sanatsal çalışmalarını sanal platformlarda açtığı sergiyle tüm sanatsever ile buluşturdu. Sergiden elde ettiği tüm geliri de okulumuzdaki dar gelirli öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere bağışladı. Katkılarından ve örnek davranışından dolayı öğretmenimize teşekkür ediyorum." dedi.

Akdeniz, sanal sergide bulunan tüm eserlerin akrilik boya çalışması olduğunu, sergide beğenilen resimleri almak isteyenlerin, Okul Müdür Yardımcısı Adem Orhan ile iletişime geçebileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Sorgun Keser Şehit Mehmet Ünal İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Bükre Alsancak da uzaktan eğitimde sorun yaşayan bir öğrenciye tablet ve kitap hediye etti.