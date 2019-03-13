Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Okul Bahçesine Suni Çim Döşendi

Sorgun'da Okul Bahçesine Suni Çim Döşendi

1 saat önce

Sorgun Ertuğrul Gazi ilk ve ortaokulu bahçesine, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde suni çim döşendi.

Sorgun'da Okul Bahçesine Suni Çim Döşendi, System.String[]
Sorgun Ertuğrul Gazi ilk ve ortaokulu bahçesine, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde suni çim döşendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 2023 Eğitim Vizyonu hazırlıkları kapsamında öğrencilerin okul bahçesinde daha rahat oynamaları ve olası yaralanmaları önlemek amacıyla bahçenin suni çim ile kaplandığı söyledi.

Ekinci, "Okulumuz bahçesine döşenen suni çim Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüz tarafından temin edildi. Okul müdürümüz, müdür yardımcıları, hizmetliler bizzat çalışarak, 2 bin 500 metrekare suni çim döşediler. Bundan böyle öğrencilerimiz hem çok daha güvenli bir alanda oyun oynayabilecek hem de daha uygun bir ortamda spor yapabilecekler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Ertuğrul Gazi, Sorgun, Güncel
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