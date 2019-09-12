Son Dakika Haberleri: Sorgun'da okul kantinlerinde denetim
Son Dakika Güncel Haber

Sorgun'da okul kantinlerinde denetim

58 dakika önce

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve çevresindeki bakkallarda denetim yaptı.

Sorgun'da okul kantinlerinde denetim, System.String[]

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve çevresindeki bakkallarda denetim yaptı.

Okul kantinlerinin hijyen kurallara uyup uymadığı, satılan ürünlerin son kullanma tarihi ve işletmelerin ruhsatları kontrol edildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerde kantin işletmecileri ve bakkallara açıkta satılan yiyeceklerin cam kaplarda satılması, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi olması, satışı yasak ürünler ve gazlı içeceklerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Ekinci, toplum sağlığını çok önemsediklerini, özellikle de çocukların sağlıklı bir ortamda yaşamaları noktasında bu denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Özellikle bu kantinlerimizde ruhsatlı olarak, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verilip verilmediğini denetliyoruz. Çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bakanlığımızın yasakladığı ürün ve içeceklerin okul kantinlerinde satılmaması lazım. Bunun yanı sıra kantinlerde satılan yiyecekler hijyenik koşullarda mı satılıyor, bunları kontrol ediyoruz. Bu şartlara uymayan işletme sahiplerine önce uyarıda bulunuyor, şayet olumsuz şartlar devam ediyorsa idari para cezasından iş yerini kapatmaya kadar ceza veriyoruz." dedi.

Ekinci, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve bu denetimleri yıl içinde zaman zaman yapacaklarını sözlerine ekledi.

Sorgun Belediyesi, Ekinci, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Masaja giden Tuğba Ekinci'den ilginç çıkış: Erkekler nasıl kadınlardan haz alıyor anlamıyorum 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da okul kantinlerinde denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]