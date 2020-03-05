Sorgun'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Sorgun'da okul servisleri denetlendi

6 saat önce

Sorgun ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

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Sorgun ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, taşımalı eğitim birimi tarafından, servis araçlarının bulundurması gereken ekipmanların incelendiğini ve sürücülere uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Kaya, polis ve jandarma eşliğinden 36 aracın 4 güzergahta 2 gün boyunca denetlendiğini ifade ederek, "Denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Okulların kapanmasına kadar denetlemeler rutin olarak yapılacak. Amacımız öğrencilerimizin rahat bir ortamda okullarına gidiş gelişini sağlamak." dedi.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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