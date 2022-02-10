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Sorgun'da okullara alınacak 20 personel kura ile belirlendi - Son Dakika

Sorgun'da okullara alınacak 20 personel kura ile belirlendi

10.02.2022 14:35
Sorgun'da okullara alınacak 20 personel kura ile belirlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 20 personel için kura çekildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 20 personel için kura çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, Sorgun 2. Noteri tarafından Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda yapılan kura çekilişinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Facebook sayfasından canlı yayınlandığını belirtti.

Kuraya 319 vatandaşın katıldığını belirten Öcal, "Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde isimleri çıkan kişilerin öncelikle gelir tespiti sorgulaması yapılacak. Geliri asgari ücretin 1,5 katını geçenlerin ve TYP başvuru tarihinden önce son 30 gün sigortalı olanların yerlerine, yedek listesinden durumu uyanlar seçilecek." dedi.

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Toplum Yararına Program, Sorgun, Yozgat, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da okullara alınacak 20 personel kura ile belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sorgun'da okullara alınacak 20 personel kura ile belirlendi - Son Dakika
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