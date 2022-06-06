Sorgun'da okullara ve parklara basketbol potası desteği

Yozgat'ın Sorgun ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından parklar ve okul bahçelerine konulmak üzere 26 basketbol potası gönderildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının "10 bin pota" projesi kapsamında gelen 26 potanın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sorgun Belediyesine teslim edildiğini söyledi.

Tunçer, sporun tabana yayılması için hayata geçirilen proje kapsamında yeni "dev adamlar" yetişeceğini ifade ederek, "Bakanlığımız basketbolu yaygınlaştırma adına 'yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla 10 bin pota projesini hayata geçirmişti. Bakanlığımız bu bağlamda bize de 26 pota gönderdi. Gelen potanın 16'sı milli eğitime 10'u da Sorgun Belediyesine verildi. Bu potalar okul bahçeleri ve parklara yerleştirilecek. Montajları kısa zamanda tamamlanacak bu potalar sayesinde yeni dev adamlar yetişecek. Bakanlık yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.