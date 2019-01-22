Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Sorgun'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında içerisinde AK Parti Ağrı Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in de bulunduğu otomobil şarampole uçtu.

Sorgun'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında içerisinde AK Parti Ağrı Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in de bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada, Başkan ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sorgun istikametine gelmekte olan Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Ahmet Kahraman ile birlikte aynı araçta bulunan AK Parti Ağrı Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek ve Ayhan Kayalar yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Ağrı, Yozgat, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu Son Dakika! Nazlı Ilıcak'a, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Bilgileri Açıklamak Suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:14:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]