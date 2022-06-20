Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

20.06.2022 16:23
Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı'ya ait otomobilin motor kısmına yılan girdi.

Yılanın girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkararak, doğaya salıverdi.

YORUMLAR
500
Cinnet geçiren genç, annesini üzerine benzin döküp yaktı Cinnet geçiren genç, annesini üzerine benzin döküp yaktı Son dakika gündem: Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı Son dakika gündem: Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement