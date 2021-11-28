Sorgun'da "Pandemi sonrası bilinçli aile ideal gençlik" konferansı - Son Dakika

Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Okul Aile Birliği tarafından velilere yönelik "Pandemi sonrası bilinçli aile ideal gençlik" konferansı düzenlendi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'daki konferansa eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katıldı.

Aslanhan, günümüzde çocukların annesi de babası da hocası da kısacası her şeyinin sosyal medya olduğunu, bu nedenle çocukların anne ve babasını dinlemediğini belirtti.

Çocukların, sosyal medya fenomenleri ne derse onu yaptığını vurgulayan Aslanhan, "Sosyal medya ve dijital dünyada yaşanan akımlara çocuklarımız merak salmakta. Tehlikenin farkına varın. Onlarla ilgilenin. Bunu siz yapmazsanız başkaları yapar. Çocuklarımız Allah'ın bizlere emanetidir. Onları cam kavanozda yetiştiriyoruz. Acı çekecekler, zorluklarla karşılaşacaklar, başarısız olacaklar, hayal kırıklığı yaşayacaklar, önlerine engeller çıkacak, mücadele edemeyecekler, başkaları tarafından incitilecekler, hastalıkla mücadele edecekler. Bunların hepsini yaşayacaklar. Siz onları hayata göre hazırlayıp çok iyi yetiştirmelisiniz." dedi.

Aslanhan, ebeveynliğin işlerden sonra hep ikinci üçüncü sırada geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ebeveynler 5 yıllık planlarını yaparken mobilyaları değiştirelim, arabanın modelini değiştirelim veya biraz para biriktirip evi değiştirelim gibi planlar yapar, çocuklar bu planların içinde yok. Oysaki çocuklarımız planlarımızın en başında yer almalıdır. Aile içinde bireyler birbirleriyle konuşamaz oldu. Anne dizilerle, çocuklar bilgisayar ve telefonlarla yaşam sürdürür hale geldi. Akrabalarla ilişkileri kestik. Kısacası yabancılaşıyoruz ama artık buna dur demek lazım."

Konferansa Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğretmenler ve veliler katıldı.