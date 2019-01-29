Sorgun'da "Proje Döngüsü Eğitimi" Verildi

Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere "Proje Döngüsü Eğitimi" verildi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, 4 gün süren eğitimde proje döngüsünün aşamaları hakkında bilgiler verildiğini ve bu eğitimin proje hazırlanması konusunda öğretmen ve yöneticilere katkılar sağlayacağını söyledi.
Eğitimi veren görevlilerden Yusuf Ünal
da uygulanmak istenen proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürece proje döngüsü denildiğini belirtti.
Ünal, "Proje yönetim döngüsü, Avrupa Birliği
tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen bir yöntemdir. Proje döngüsünün başlıca aşamaları, fikrin belirlenmesi, proje fikrinin analiz edilmesi, planlanması, kaynak bulunması, faaliyetlerin uygulanması, izleme ve değerlendirmedir." dedi.