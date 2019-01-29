Son Dakika Haberleri: Sorgun'da "Proje Döngüsü Eğitimi" Verildi

Sorgun'da "Proje Döngüsü Eğitimi" Verildi

1 saat önce

Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere "Proje Döngüsü Eğitimi" verildi.

Sorgun'da
Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere "Proje Döngüsü Eğitimi" verildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 4 gün süren eğitimde proje döngüsünün aşamaları hakkında bilgiler verildiğini ve bu eğitimin proje hazırlanması konusunda öğretmen ve yöneticilere katkılar sağlayacağını söyledi.


Eğitimi veren görevlilerden Yusuf Ünal da uygulanmak istenen proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürece proje döngüsü denildiğini belirtti.


Ünal, "Proje yönetim döngüsü, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen bir yöntemdir. Proje döngüsünün başlıca aşamaları, fikrin belirlenmesi, proje fikrinin analiz edilmesi, planlanması, kaynak bulunması, faaliyetlerin uygulanması, izleme ve değerlendirmedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Hüseyin Ekinci, Sorgun, Eğitim
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