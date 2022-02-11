Sorgun'da resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "Suyun hayatımızdaki önemi ve kuraklık" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlyas Arslan Kültür ve Tiyatro Salonu'ndaki ödül töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hissedebilen, hissettiklerini hayal edebilen, onları kağıda dökebilen gençleri görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Ekinci, yaşanan kuraklık, suyun verimli kullanılmaması, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklara verdiği zararın dünyadaki önemli sorunların başında geldiğini belirterek, "Bu sürecin farkına varmamız ve birlikte çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım. Sorgun'un uzun yıllardır susuzluk sorunu var ve son zamanlarda arttı. Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım." dedi.

Kuraklığa dikkat çekmek için resim yarışması düzenlediklerini aktaran Ekinci, "Sorgun genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okulları düzeyinde düzenlenen ödüllü resim yarışmasına, 26 okuldan 237 öğrenci katıldı. Öğrencilerimize ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Etkinliğe Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.