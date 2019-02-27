Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi

Sorgun'da Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi

1 saat önce

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge biriminin organizasyonuyla Sorgun'da sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi verildi.

Sorgun'da Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi, System.String[]
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge biriminin organizasyonuyla Sorgun'da sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi verildi.

Motivasyon Eğitimi Sağlık Hizmetleri İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğünde verilen eğitime ilçedeki sağlık çalışanları katıldı.

"Mutlu Edersen Mutlu Olursun Projesi" kapsamında sağlık çalışanlarına eğitim verdiklerini belirten Yılmaz, "İl genelinde sağlık çalışanlarımızla gönüllü katılımlarıyla başlattığımız proje altı bölümden oluşuyor. İletişim eğitimleri bir süreçtir. Bir iki eğitimle başarı sağlanabilecek bir durum söz konusu değildir. Amacımız meslektaşlarımızın kalplerinde ve beyinlerinde bir farkındalık oluşturmaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

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