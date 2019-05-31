Sorgun'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
46 dakika önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
'ın Sorgun
ilçesinde camilerde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Görer yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Sorgun'daki 9 camide ziyarete açıldığını ve vatandaşların ziyaret edilebildiğini söyledi.
Salih Paşa Camisinde ikindi namazının ardından önce erkeklerin, sonra da kadınların Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiğini belirten Görer, "Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetini Salih Paşa Camisi dışındaki camilerimizde kadınlarımız dün ziyaret etmişlerdi. Bugün de ikindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar ziyaret ediyor." dedi.
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