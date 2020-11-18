Sorgun'da suç şebekesine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından şüpheli R.Y., O.Y. ve D. Ş. İsimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda dijital materyale el geçirildi. Daha öncede birçok suça karıştıkları öğrenilen, şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. - YOZGAT