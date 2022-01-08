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Sorgun'da sürücüler sisli havada dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı - Son Dakika

Sorgun'da sürücüler sisli havada dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı

08.01.2022 10:07
Sorgun'da sürücüler sisli havada dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan yoğun sise karşı sürücüler uyarıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan yoğun sise karşı sürücüler uyarıldı.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan, AA muhabirine, sis nedeniyle ilçede görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğünü belirtti.

Özellikle geceleri oluşan yoğun sis nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediğini, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını belirterek, "Sürücülerimiz özellikle siste meydana gelebilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmalı. Yine sisli bölgelerde trafikte ilerlerken farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar." dedi.

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İsmail Kaplan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sorgun'da sürücüler sisli havada dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı - Son Dakika
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