Sorgun'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Araç Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Sorgun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralıYOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sorgun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı



YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazada,Akdağmadeni ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan 54 yaşındaki M.A., yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Ardından gelen L. F. yönetimindeki 06 BEG 493 plakalı otomobil ise, öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında birikmiş olan 2 metre derinliğindeki gölete düştü. Bu sırada öndeki araçların kaza yaptığını gören E. G. yönetimindeki 06 FS 5987 plakalı otomobil de kontrolü kaybederek orta refüje girdi. Bu araçta bulunan sürücü E. G., ile O. G., yaralı olmalarına rağmen suya düşen araç içerisinde bulunan L.F.'yı kurtarmak için suya atladılar. Arka camı kırarak otomobil içerisinde boğulmak üzere bulunan L. F.yı kurtarmayı başardılar. Kazaya karışan araçlarda ki 4 yaralı da ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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