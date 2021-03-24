Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
24.03.2021 11:29
Son dakika haberi... Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldüYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Durak Çağlar (51) hayatını kaybetti.
Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Durak Çağlar (51) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yozgat- Sivas karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sorgun'dan Doğankent beldesinde giden Durak Çağlar idaresindeki 66 LH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza da sürücü Çağlar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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