Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Durak Çağlar (51) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat- Sivas karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sorgun'dan Doğankent beldesinde giden Durak Çağlar idaresindeki 66 LH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza da sürücü Çağlar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.