Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan tekvando kursları büyük ilgi görüyor.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, halktan gelen yoğun talep üzerine tekvando kursları açtıklarını söyledi.

Kursiyer sayısının 70'e ulaştığını belirten Tunçer, "Bu kurslara talebin artması bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımız gayet hızlı bir şekilde kurslara adapte oluyor. Sporcularımızdan Emine Suden Doğan, Okul Sporları Gençler Yozgat Şampiyonasında ikinci oldu. " dedi.

Tunçer, kurslara 8 yaş üzeri tüm çocukların katılabileceğini sözlerine ekledi.