Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan tekvando kursları büyük ilgi görüyor.

Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan tekvando kursları büyük ilgi görüyor.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, halktan gelen yoğun talep üzerine tekvando kursları açtıklarını söyledi.

Kursiyer sayısının 70'e ulaştığını belirten Tunçer, "Bu kurslara talebin artması bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımız gayet hızlı bir şekilde kurslara adapte oluyor. Sporcularımızdan Emine Suden Doğan, Okul Sporları Gençler Yozgat Şampiyonasında ikinci oldu. " dedi.

Tunçer, kurslara 8 yaş üzeri tüm çocukların katılabileceğini sözlerine ekledi.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:46:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun'da tekvando kursları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]