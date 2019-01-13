Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Sorgun'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sorgun'da Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Eymir beldesinden Sorgun'a buğday taşıyan Muzaffer Yıldız (52) yönetimindeki 19 AC 271 plakalı tır, Külhüyük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada yaralanan Yıldız, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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