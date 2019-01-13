Sorgun'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Eymir
beldesinden Sorgun'a buğday taşıyan Muzaffer Yıldız
(52) yönetimindeki 19 AC 271 plakalı tır, Külhüyük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Yıldız, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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