Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Sorgun ilçesinde yaptıkları denetimde sürücüleri, "yol hipnozu", emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve hız limitleri konusunda uyardı.

Gurbetçilerin de yoğun olarak geldiği ilçede yapılan denetimlerde, trafik ekipleri, özellikle "yol hipnozu" konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Sürücülere, yol hipnozunun çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel durum olduğunu anlatan ekipler, şu bilgiyi verdi:

"Yola çıktıktan 2,5 saat sonra yol hipnozu başlar. Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır ancak gözün gördüğünü beyin kaydetmez, analiz etmez. Yol kenarında duran araca veya önde giden tıra arkadan çarpma kazalarının bir numaralı sebebi yol hipnozudur. Sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakika hiçbir şey hatırlamaz. Kaç kilometre hızla gittiğini, önündeki aracın hızını analiz edemez."

Ekipleri, uzun yolcuk yapan sürücülerin sık sık mola vererek dinlenmesi gerektiğini belirtti.