Sorgun'da Typ Kurası Çekildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 130 kişi kura ile belirlendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 130 kişi kura ile belirlendi.



Belediye Düğün Salonu'nda, noter huzurundaki kurada, programa müracaat eden bin 500 kişi arasından isimleri çıkan vatandaşlar sevinç yaşadı.



Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, 6 ay süreyle çalışacak 130 kişinin belirlendiği kuranın Sorgun 2. Noteri Ömer Kök tarafından çekildiğini belirtti.





Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek 130 işçinin 4 Şubat'ta işbaşı yapacağını belirten Yıldız, işçiler 31 Temmuz'a kadar istihdam edileceğini söyledi.

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