Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Sorgun'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

50 dakika önce

YOZGAT (AA) – Sorgun'da Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Sorgun'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı, System.String[]
YOZGAT (AA) – Sorgun'da Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında İlçe Stadı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla nasıl ve hangi araçlarla mücadele edileceği konusu masaya yatırıldı.


Toplantıda konuşan Altınpınar, son yıllarda giderek artan ve toplumun önemli bir yarası haline gelen madde bağımlılığının ancak mücadelede samimi olunması durumunda önlenebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Altınpınar, "Toplantımızda, emniyet ve jandarma bağımlılık risk haritası oluşturacaklar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz öğrencilerin okul dışı zamanlarını sportif faaliyetlerle geçirebilmesi için projeler hazırlayacak. Milli eğitim müdürlüğümüz risk bölgelerindeki eğitim kurumlarına güvenlik kameraları, bahçe duvarı, güvenlik görevlisi gibi ihtiyaçlarını tespit edip, bu eksikleri giderecek. Farkındalık yaratmak için veliler, öğrenciler bazında konferanslar ve eğitim çalışmaları düzenleyecek. Uyuşturucu madde kullanan çocukların velileri ile görüşülüp ivedilikle tedavi yoluna gidecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:05 Kaynak: AA

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