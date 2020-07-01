Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına kayıt uyarısı - Son Dakika

Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına kayıt uyarısı

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl camilerde yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV üzerinden verileceğini söyledi.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl camilerde yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV üzerinden verileceğini söyledi.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Hafter yanlılarıyla görüştü! Attığı tweet ile yine Türkiye'yi hedef aldı
Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu


Kayıtların başladığını, Diyanet TV'de yayın saatini kaçıran öğrencilerin, geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını Diyanet TV Youtube kanalından izleyebileceklerini ifade eden Kayış, başvuruların internet üzerinden yapılabileceğini aktardı.

Kayış, Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden yayınlanacak yaz Kur'an kursu eğitimlerine katılmak isteyen öğrencilerin, internet üzerinden kayıt işlemlerini yaptırmasının ardından İlçe Müftülüğüne gelerek Kur'an kursu ders kitaplarını alabileceklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz isterse internet üzerinden bilgisayar veya tabletlerine bu dersleri PDF olarak indirebilecek. Kurs 6 hafta sürecek." dedi.

Mustafa Kayış, Youtube, Sorgun, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına kayıt uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:25
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına kayıt uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]