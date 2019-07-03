Son Dakika Haberleri: Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

29 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor.

Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor.
Sorgun Müftüsü Hasan Görer, AA muhabirine, bu yıl köyler dahil ilçe genelinde 255 yaz Kur'an kursu açıldığını söyledi.
Talep olan ve en az 15 öğrencisi bulunan her yere Kur'an kursu açmayı planladıklarını ifade eden Görer, "İlçemizde 5 bine yakın öğrencimiz 161 cami, 57 Kur'an kursu, 32 özel bina ve 5 mescitte Kur'an öğreniyor. Kayıtlarımız devam ediyor. İlçemizde ilk, orta ve lisede eğitimi gören 16 binden fazla öğrencimiz var. Bu sayının en az yarısının kurslara katılmasını bekliyoruz." dedi.
Görer, vatandaşların Kur'an kurslarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, "Velilerimiz, çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istiyor. Bu nedenle kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımız saat 10.00'da başlıyor ve 12.45'e kadar devam ediyor. Sonra öğrenciler cemaatle öğle namazını kılıp, evlerine gidiyor. Kurslarımız 9 Ağustos'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:41 Kaynak: AA
yozgat, sorgun, bina, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 10:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]