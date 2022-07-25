Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
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Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

25.07.2022 17:56
Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kayış, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği kursların bu yıl 27 Haziran'da başladığını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz kurslarda sosyal ve kültürel etkinliklerle de vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyor. Eğitimlerle çocuklarımız hayırlı evlat, dine, vatana, millete, devlete faydalı ve ahlaklı birer birey olacaklardır." dedi.

Kurslarda 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kayış, "Bu kurslarda 240 görevlimiz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor, dini bilgiler veriyor. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kayış, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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