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Sorgun'da yeni açılacak tekstil fabrikasına işçi alımı başladı - Son Dakika

Sorgun'da yeni açılacak tekstil fabrikasına işçi alımı başladı

30.11.2021 17:34
Sorgun'da yeni açılacak tekstil fabrikasına işçi alımı başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye öncülüğünde açılacak tekstil fabrikası için personel alımına başlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye öncülüğünde açılacak tekstil fabrikası için personel alımına başlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, tekstil fabrikasında çalışmak isteyenlerin bugünden itibaren Sorgun Belediyesi özel kalem birimine başvurularını yapabileceklerini söyledi.

Ekinci, ilçenin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu ve bunu çözmek için söz verdiklerini belirterek, "Çok şükür gayretlerimizin karşılığını da alıyoruz. Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamız için personel alımlarına başladık. İlk olarak 18-35 yaş arası kadın personel alımı yapılacak. Daha sonra alımlar artırılarak devam edecek. Toplam 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımızı sizlerin desteğiyle ve Allah'ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun'umuza hayırlı olsun." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da yeni açılacak tekstil fabrikasına işçi alımı başladı - Son Dakika


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