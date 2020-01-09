Sorgun'da yeni minibüs hatları açıldı - Son Dakika
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Sorgun'da yeni minibüs hatları açıldı

7 saat önce

Sorgun Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak için mahallelere yeni minibüs hattı açtı.

Sorgun'da yeni minibüs hatları açıldı, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak için mahallelere yeni minibüs hattı açtı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, mevcut hatlar yeterli gelmediği için yeni hat açtığını söyledi.

Ekinci, seçimden önce hatları yaygınlaştıracağı sözü verdiğini ifade ederek, "Şehir içi toplu yolcu taşımacılığı tüm ilçe geneline yayılıyor. Ahmetefendi, Osmançavuş, Aydınlıkevler, Yenidoğan, Güzelyurt, Mükremin ve Yazlak mahallelerimize, fen lisesi ile Çekerek yolu boyunca yeni hatlar ilave edildi. Halkımıza hayırlı olsun. Bundan sonra vatandaşımız daha rahat bir şekilde ilçe merkezine ulaşacak." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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