Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

Sorgun'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.


İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, yoğun sis nedeniyle trafikte aksama yaşandığını söyledi.

Kaplan, "Sis ve kar nedeniyle yollarda gizli buzlanma olabilir. Oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerimiz dikkatli olmalı. Yine bu gibi havalarda öndeki araç ile takip mesafesi artırılmalı. Trafikte ilerlerken farlar mutlaka yakılmalı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:05 Kaynak: AA

İsmail Kaplan, Yozgat, Sorgun, Güncel
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