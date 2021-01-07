Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sorgun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Sürücülerimizin özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmasını ve trafikte ilerlerken farlarını açık tutmalarını istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sorgun'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika