Sorgun'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan , sürücülere uyarılarda bulunarak, "Sürücülerimizin özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmasını ve trafikte ilerlerken farlarını açık tutmalarını istiyoruz." dedi.

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