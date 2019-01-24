Sorgun'da Yükümlülerin Çalışması

Yozgat Denetimli Serbestlik Savcısı Murat Korgan, okullarda ve halk eğitim merkezi müdürlüğündeki yükümlülerin çalışmalarını inceledi.

Yozgat Denetimli Serbestlik Savcısı Murat Korgan, okullarda ve halk eğitim merkezi müdürlüğündeki yükümlülerin çalışmalarını inceledi.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri ile Sorgun Halk Eğitim Müdürlüğünde eski hükümlüler tarafından yapılan çinileri inceleyen Korgan, yapılan ürünlerin sergilenmesinde destek sağlayacaklarını söyledi.



Korgan, ilçede bulunan okulların boya, badana ve temizlik işlerinin yapılmasında görevlendirilen yükümlülerin çalışmalarını da inceledi.

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