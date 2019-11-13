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Sorgun'da zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre Sivas istikametinden Ankara yönüne gitmekte olan Vedat K. yönetimindeki 58 ABA 493 plakalı jipin E-88 Karayolu üzerinde seyir halindeyken aniden durması üzerine sürücüleri belirlenemeyen 66 NG 980, 66 LR 920 plakalı araçlarla Murat Söylemez yönetimindeki 66 T 1007 plakalı ticari araç ve Ali Gürbüz yönetimindeki 66 NE 463 plakalı otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanma olmazken, beş araçta da maddi meydana geldi. Olay yerine gelen polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Yozgat, Sorgun, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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