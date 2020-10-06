Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması - Son Dakika

Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması

Yozgat'ın Sorgun Devlet Hastanesi'ne uzun süredir eksik bulunan beş branşta, uzman doktor ataması yapıldı.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun Devlet Hastanesi'ne uzun süredir eksik bulunan beş branşta, uzman doktor ataması yapıldı.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan son doktor atamalarıyla, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabileceğini belirtti. Sorgun Devlet Hastanesi'nin Yozgat'ın en büyük hastanelerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk "Hastanemize son atamalarla üroloji, psikiyatri, KBB, kardiyoloji ve fizik tedavi uzmanları atandı. Ayrıca genel cerrahi, göz ve kadın doğum uzmanı arkadaşlarımızın da göreve başlaması ile uzman doktor açığımızı biraz olsun kapatmış olduk. Hastanemizde şu an göğüs hastalıkları uzmanına acilen ihtiyacımız var" dedi. Sorgun Devlet Hastanesi'nin uzman kadrosunun 54 olduğuna dikkat çeken Öztürk Son atamalarla uzman doktor sayımız 32 oldu. Ancak hala bazı branşlarda eksiğimiz var. Hastanemiz 250 yataklı ve 14 yoğun bakım ünitemiz var. Üç ayda bir kura çekiliyor. Umarım diğer eksiklerimizi de diğer kura çekimlerinde kapatabiliriz" diye konuştu. - YOZGAT

Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması

Devlet Hastanesi, Üroloji bölümü, Ümit Öztürk, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması - Son Dakika

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