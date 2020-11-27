Sorgun Erkekli Barajı'nda sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'a yapılan Sorgun Erkekli Barajı tamamlandığında 7 bin 510 dekar tarım arazisini sulayacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin, yaptığı yatırımlarla Yozgat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Erekli Barajı inşaatının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden barajda gövde dolgusu tamamlandı. Perde beton imalatları tamamlanmak üzere. Ön yüz membran imalatı devam eden ve yüzde 85 fiziki gerçekleşmesi sağlanan barajın tamamlanmasıyla 7 bin 510 dekar tarım arazisi sulanacak."

Yıldız, temelden 38 metre yüksekliğinde olan barajın, 2,84 milyon metreküp su biriktirme kapasitesinin olduğunu aktardı.