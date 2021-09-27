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Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verecek - Son Dakika

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verecek

27.09.2021 17:27
Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, mesleki yeterlilik belgesi vereceklerini söyledi.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, mesleki yeterlilik belgesi vereceklerini söyledi.

Kaygusuz, gazetecilere, daha önce mesleki yeterlilik belgesinin aracı kurumlar tarafından düzenlenen kurslar yoluyla verildiğini belirterek, "Bu belge bundan sonra odamız tarafından verilecektir. Oda olarak ilk kez 96 kaynakçı esnafımıza mesleki yeterlilik sınavı uyguladık. Önümüzdeki günlerde branşlara göre yapacağımız sınavlarda ise elektrikçi, oto tamircileri, oto elektrikçilerine mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz. Odamız tarafından başlatılan bu uygulamalarda esnaflarımızdan hiçbir ücret alınmayacak." dedi.

Daha önce bu belgelerin dışarıdan ücretli olarak alındığını aktaran Kaygusuz, amaçlarının Sorgun esnafına en iyi hizmeti vermek olduğunu ifade etti.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek

Esnaf ve Sanatkarlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verecek - Son Dakika
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