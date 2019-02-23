Son Dakika Haberleri: Sorgun Gençlik Merkezi Gönüllüleri Köy Okulunu Ziyaret Etti

Sorgun Gençlik Merkezi Gönüllüleri Köy Okulunu Ziyaret Etti

1 saat önce

Sorgun Gençlik Merkezi yöneticileri ve bir grup gönüllü genç, Karalık köyü ilk ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

Sorgun Gençlik Merkezi Gönüllüleri Köy Okulunu Ziyaret Etti, System.String[]
Sorgun Gençlik Merkezi yöneticileri ve bir grup gönüllü genç, Karalık köyü ilk ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.


Sorgun Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, "Merkezim her yerde" projesi kapsamında ilçenin en uzak köy okuluna gittiklerini söyledi.

Taşkın, 10 kişilik gönüllü gençlerden oluşan grubun öğrencilere kalem hediye ettiğini ifade ederek, "Etkinlikte öğrencilerle okul bahçesinde halat çekme, sandalye kapma yarışmaları yaptık. Gitar eşliğinde söylediğimiz şarkılarla güzel bir gün geçirdik. Gençlik merkezi olarak bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Genç, Sorgun, Güncel
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