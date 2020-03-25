Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı - Son Dakika

Sorgun Halk Eğitim Merkezi (HEK) Müdürlüğü tek kullanımlık 10 bin maske üretecek.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine Halk Eğitimi Merkezi tarafından üretilecek maskelerin tamamının hastanede kullanılacağını söyledi.

Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özellikle hastanede maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu ifade ederek, "Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimliğinin talebi üzerine çalışmalara başladık. 8 usta öğreticimiz ile sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar maske üretiyoruz. Cuma gününe kadar 10 bin maske üretip teslim edeceğiz." dedi.