Sorgun Halk Kütüphanesi inşaatı tamamlanıyor

Sorgun Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yaptırdığı halk kütüphanesi inşaatında sona gelindi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, halk kütüphanesi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa bir süre sonra hizmete açılacağını söyledi.

Ekinci,"Halk kütüphanesinin projesini kendim çizdim. Hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından her ayrıntısına dikkat ettim. Şu anda kütüphane inşaatımızda sona yaklaşmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kütüphanenin, mimari özellikleri ile Sorgun'un tarihinde önemli yer edineceğini belirten Ekinci, bu merkezin, kitapların dünyasında kaybolmayı sevenlerin uğrak yeri olacağını sözlerine ekledi.