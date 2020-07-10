Sorgun hayvan pazarına elektronik kantar - Son Dakika

Sorgun Belediyesi, kurban satışlarının yapıldığı hayvan pazarına elektronik kantar kurdu.



Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hayvan pazarında aldıkları kurbanlıkların kilolarından emin olmaları amacıyla kantar kurduklarını belirtti.

Ekinci, "Kurban alacakların özellikle kilo konusunda emin olmaları amacıyla hayvanları canlı tartmak üzere elektronik kantar kurduk. Kantar için zabıta ekibimizden bir arkadaşımızı görevlendirdik. Kurbanlıkların ağırlıklarıyla ilgili afaki konuşmak yerine vatandaş pazarda bulunan kantara getirerek tarttırsın ve ona göre pazarlığını yapsın. Bu, vatandaşımızın içinin rahat olmasını sağlayacak." dedi.