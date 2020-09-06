Sorgun HEM akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından, engellilere 17 akülü ve 6 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun'da eğitim öğretim alanında başarı çıtasını yükseltmek gibi bir hedeflerinin yanında dezavantajlı vatandaşlar için de çalışma yaptıklarını belirtti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Öcal da "Engellilere Ulaşıyoruz Projesi" kapsamında dağıtılan akülü araba ve sandalyelerin, yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin desteği ile sağlandığını ifade etti.

Gurbetçi vatandaşlara teşekkür eden Öcal, "Bugün 17 akülü araç ve 6 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyoruz. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız sürecek." dedi.

Törene Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan ve engelli vatandaşlar katıldı.