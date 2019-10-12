Sorgun HEM'de cam şekillendirme kursu

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından kadınlara yönelik "Cam Şekillendirme Kursu" açıldı.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, HEM binasında açılan kurslara 15 kursiyerin katıldığını ifade ederek, "Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz, burada yüksek ısıyla erittikleri cam çubuğa, çiçek, ağaç ve hayvan şekilleri verecekler. Kursiyerlerimiz, kurs süresince çok sayıda süs eşyası üretecekler. " dedi.

Ekinci, Sorgun'da ilk defa açılan cam şekillendirme kursunda kursiyerlerin, bir yandan yeni bir meslek öğrenirken, bir yandan da ürettikleri süs eşyalarını satarak kazanca dönüştüreceklerini belirtti.