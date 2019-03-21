Son Dakika Haberleri: Sorgun Hem'de Mantar Hasadı

Sorgun Hem'de Mantar Hasadı

19 dakika önce

Sorgun Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasının bodrum katında 15 metrekare odada deneme amaçlı üretilen mantarın ilk hasadı yapıldı.

Sorgun Hem'de Mantar Hasadı, System.String[]
Sorgun Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasının bodrum katında 15 metrekare odada deneme amaçlı üretilen mantarın ilk hasadı yapıldı.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Kursu"na katılanlar ilk üretimlerini gerçekleştirdi.

Usta öğretici olarak görev yapan ziraat mühendisi Erkan Aydın, gazetecilere, 40 günde 210 kilogram kültür mantarı elde edeceklerini söyledi.

Aydın, ilk hasadı yaptıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimize burada mantar üretimi konusunda bilgi aktarırken, bir taraftan da uygulamalı olarak binamızın bodrum katında bulunan alanda mantar üretimini göstermiş olduk." dedi.

Mantar üretiminin her gecen yıl yaygınlaştığına değinen Aydın, "Kültür mantarı alternatif ürün kapsamında yetiştirilebilecek bir ürün. Şu anda burada deneme amaçlı mantar üretiyoruz. Kültür mantarının bölgemizde tanınması yüzde 21 civarında. İyi bir tanıtımla pazar sıkıntısı kalmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Aydın, Sorgun, Güncel
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