Sorgun ilçesine 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun ilçesine 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacağını bildirdi.
Başer, yazılı açıklamasında, Sorgun ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencilerin yaşadığı yurt sıkıntısını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü belirtti.
Başer, "Sayın Bakanımızdan sözünü aldık. Sorgun ilçemize 300 yataklı yükseköğrenim öğrenci yurdu yapıyoruz. Projesi hazır. Yakında yapım ihalesine çıkıyoruz, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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